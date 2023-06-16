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Подписан протокол о намерениях по созданию в Пензенской области фабрики по производству специализированной обуви

11:42 | 16.06.2023 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ООО «Техносэйф» Антон Бисеров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях по созданию в регионе фабрики по производству специализированной обуви.

Подписан протокол о намерениях по созданию в Пензенской области фабрики по производству специализированной обуви

Фото: Pnzreg.ru

«Компания активно работает в сфере легкой промышленности, помогает решать задачи импортозамещения, которые поставил президент. «Техносэйф» уже открыла у нас в Сердобске предприятие по производству спецодежды. Продукция востребована в крупных компаниях, на сельхозпредприятиях и в сфере ЖКХ. Сегодня обсудили новый проект — создание фабрики по производству специализированной обуви. Не менее нужный товар, уверен, он будет пользоваться спросом», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 16 июня.

Он сообщил, что объем инвестиций в проект составит более 350 млн. рублей, компания займет площади в сердобском промышленном парке «Мастер».

«Благодарю руководство «Техносэйф» за сотрудничество. Новые предприятия — это новые рабочие места, дополнительный доход в бюджет города и района», — добавил Олег Мельниченко.

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