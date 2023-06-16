03:07:58 Суббота, 17 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«АГрупп» построит в Пензе жилой квартал площадью 500 тыс. кв. метров

13:03 | 16.06.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. «АГрупп» построит в Заводском районе Пензы жилой квартал площадью 500 тыс. кв. метров. Соответствующее соглашение подписали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров компании Сергей Абрамов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня.

«АГрупп» построит в Пензе жилой квартал площадью 500 тыс. кв. метров

Фото: Pnzreg.ru

«Заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «АГрупп». Компания будет строить в Заводском районе Пензы жилой квартал площадью 500 тыс. кв. метров», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объем инвестиций составит порядка 50 млрд. рублей.

«Но главное не это, а то, что жилье там смогут приобрести более 10 тыс. человек», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Заводской район Пензы остро нуждается в модернизации. Проект не только послужит появлению нескольких тысяч рабочих мест, но и поможет развитию одного из старейших районов города», — добавил губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей Александр Бедикин проведет прямую линию 21 июня
Житель Башмаково лишился денег при продаже дивана В Сердобске продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние
В Сердобском районе за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 79 субъектов малого и среднего бизнеса Под Пензой водитель автомобиля «Lada Granta» сбил подростка-велосипедиста
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама