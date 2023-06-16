«АГрупп» построит в Пензе жилой квартал площадью 500 тыс. кв. метров Экономика

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. «АГрупп» построит в Заводском районе Пензы жилой квартал площадью 500 тыс. кв. метров. Соответствующее соглашение подписали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров компании Сергей Абрамов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Заключили соглашение о сотрудничестве с ООО «АГрупп». Компания будет строить в Заводском районе Пензы жилой квартал площадью 500 тыс. кв. метров», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объем инвестиций составит порядка 50 млрд. рублей.

«Но главное не это, а то, что жилье там смогут приобрести более 10 тыс. человек», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Заводской район Пензы остро нуждается в модернизации. Проект не только послужит появлению нескольких тысяч рабочих мест, но и поможет развитию одного из старейших районов города», — добавил губернатор.