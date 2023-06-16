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Подписан протокол о намерениях по строительству в Пензенской области маслоэкстракционного завода

17:56 | 16.06.2023 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор, председатель правления ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях по строительству в регионе маслоэкстракционного завода.

Подписан протокол о намерениях по строительству в Пензенской области маслоэкстракционного завода

Фото: Pnzreg.ru

«С генеральным директором группы «Черкизово» Сергеем Игоревичем Михайловым в рамках ПМЭФ подписали протокол о намерениях по строительству маслоэкстракционного завода в Каменском районе. Объем инвестиций приближается к 2 млрд. рублей. Благодаря проекту будет создано более 50 рабочих мест», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 16 июня.

«Завод нам необходим, наши аграрии ежегодно получают высокие урожаи сельхозкультур, только в этом году планируется произвести не менее 620 тыс. тонн масличных, поэтому нужны мощности для хранения и переработки», — пояснил Олег Мельниченко.

Кроме того, он отметил, что «Каменка очень удачно расположена с точки зрения логистики как автомобильной, так и железнодорожной».

«Пензенцы знают и любят продукцию «Черкизово». Компания работает в регионе уже много лет, созданы десятки объектов. Строительство в Каменском районе завода по переработке и хранению масличных культур станет еще одним этапом нашего сотрудничества», — подчеркнул губернатор.

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