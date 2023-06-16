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Мельниченко и Троценко подписали протокол о намерениях по строительству элеватора в Сердобском районе

18:27 | 16.06.2023 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор холдинга «Корпорация АЕОН» Роман Троценко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали протокол о намерениях по строительству в регионе элеватора.

Мельниченко и Троценко подписали протокол о намерениях по строительству элеватора в Сердобском районе

Фото: Pnzreg.ru

«Урожай зерновых в Пензенской области растет, а значит, нам нужны новые мощности для хранения и переработки. Сегодня с генеральным директором холдинга «Корпорация АЕОН» Романом Викторовичем Троценко подписали протокол о намерениях по строительству элеватора в Сердобском районе. Он рассчитан на хранение 150 тыс. тонн зерна», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 16 июня.

Олег Мельниченко отметил, что элеватор станет первым этапом создания комплекса по глубокой переработке сельхозкультур на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

«Комплекс позволит расширить рынок сбыта, создать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Будут развиваться и отрасль, и район», — подчеркнул губернатор.

«Уверен, проект будет успешным», — добавил он.

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