Поставки пензенского оборудования для «Газпрома» планируется увеличить Экономика

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Поставки пензенского оборудования на объекты ПАО «Газпром» планируется увеличить. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенские предприятия станут производить больше высокотехнологичной продукции для ПАО «Газпром». Руководство компании поддержало инициативу правительства Пензенской области, и сегодня мы с председателем правления и заместителем председателя совета директоров Алексеем Борисовичем Миллером [в рамках ПМЭФ] подписали дорожную карту на 2023–2025 годы. Планируем увеличить поставки пензенского оборудования на объекты «Газпрома», а также значительно расширить номенклатуру. На наших предприятиях ведется разработка новой высокотехнологической продукции, которая ни в чем не уступит зарубежным аналогам», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 16 июня.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенская область доказала свою надежность, это уже вторая дорожная карта между «Газпромом» и регионом.

«Первая была заключена в 2019 году, и за четыре года промышленные предприятия области освоили выпуск и обеспечили поставки оборудования в компанию. Сейчас в эту работу вовлечено более 10 пензенских предприятий», — напомнил губернатор.

«Сотрудничество выгодно всем — мы получим рост объемов производства, а «Газпром» — отечественное качественное оборудование», — отметил он.