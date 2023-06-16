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Поставки пензенского оборудования для «Газпрома» планируется увеличить

19:00 | 16.06.2023 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Поставки пензенского оборудования на объекты ПАО «Газпром» планируется увеличить. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Поставки пензенского оборудования для «Газпрома» планируется увеличить

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенские предприятия станут производить больше высокотехнологичной продукции для ПАО «Газпром». Руководство компании поддержало инициативу правительства Пензенской области, и сегодня мы с председателем правления и заместителем председателя совета директоров Алексеем Борисовичем Миллером [в рамках ПМЭФ] подписали дорожную карту на 2023–2025 годы. Планируем увеличить поставки пензенского оборудования на объекты «Газпрома», а также значительно расширить номенклатуру. На наших предприятиях ведется разработка новой высокотехнологической продукции, которая ни в чем не уступит зарубежным аналогам», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 16 июня.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенская область доказала свою надежность, это уже вторая дорожная карта между «Газпромом» и регионом.

«Первая была заключена в 2019 году, и за четыре года промышленные предприятия области освоили выпуск и обеспечили поставки оборудования в компанию. Сейчас в эту работу вовлечено более 10 пензенских предприятий», — напомнил губернатор.

«Сотрудничество выгодно всем — мы получим рост объемов производства, а «Газпром» — отечественное качественное оборудование», — отметил он.

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