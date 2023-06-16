Олег Мельниченко пригласил посла КНДР в России посетить Пензенскую область Экономика

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей встречи, состоявшейся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пригласил чрезвычайного и полномочного посла КНДР в России Син Хон Чхоля (Shin Hong Chul) посетить регион, чтобы иметь возможность на месте определить дальнейшие пути взаимодействия.

Фото: Pnzreg.ru

«Считаю, что пришло время открывать новые страницы наших взаимоотношений», — сказал руководитель субъекта федерации.

«Наш регион является значимым промышленным и аграрным центром. Есть несколько отраслей, в которых мы достаточно эффективно развиваемся. Это станкостроение, производство электронных изделий, запорной арматуры, технических средств охраны. Динамично развиваются сельскохозяйственная сфера и строительная отрасль», — отметил Олег Мельниченко.

В свою очередь Син Хон Чхоль заявил о готовности посетить Пензенскую область.

«Я готов посетить ваш регион. [...] По возвращении в Москву я доведу до руководства свои рекомендации по сотрудничеству с Пензенской областью», — сказал посол.

«Мы рады, что российский народ достигает больших успехов в деле защиты социально-экономической стабильности страны даже в условиях продолжающихся санкций и давления со стороны западных стран. Хочу пожелать успехов и благополучия Пензенской области», — цитирует Син Хон Чхоля пресс-служба регионального правительства.