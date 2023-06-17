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Пензенский губернатор прокомментировал выступление Владимира Путина на ПМЭФ

09:21 | 17.06.2023 | Экономика

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Пенза, 17 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пензенский губернатор прокомментировал выступление Владимира Путина на ПМЭФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Петербургский международный экономический форум завершился пленарным заседанием с участием президента Владимира Владимировича Путина. Он отметил, что сейчас вся страна, все регионы нацелены на то, чтобы даже под гнетом западных санкций продолжать наращивать производства, заниматься импортозамещением, а главное — сохранением и приумножением рабочих мест. Мы как раз на площадках форума заключили целый ряд важных соглашений. Будем создавать на пензенской земле новые производства. Отмечу, что по итогам форума инвестиционный портфель региона составил почти 57 млрд. рублей», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 16 июня.

По его словам, он полностью согласен с Владимиром Путиным и в том, что необходимо заниматься совершенствованием структуры занятости.

«[В рамках ПМЭФ] мы также договорились о совместном развитии кадрового потенциала региона — заключили соглашение между «ТНС Энерго» и ПГУ. Большое внимание глава государства уделил поддержке предпринимательства всех видов, развитию самозанятости», — отметил губернатор.

«Конечно, важно стимулировать работников всех сфер, в том числе ростом заработных плат. С начала этого года МРОТ уже был проиндексирован на 6,3%, а с начала следующего, как сообщил президент, он вырастет еще на 18,5%. Это отличная новость», — добавил глава региона.

«Перечислять можно долго. Но могу сказать одно: выступление Владимира Владимировича было насыщенным, мы все определили для себя векторы развития и поняли, в каком направлении необходимо двигаться. А ПМЭФ в очередной раз дал новый импульс для развития сотрудничества, которое поможет нам в воплощении задуманного», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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