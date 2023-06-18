В Пензенской области за 5 месяцев 2023 года введено более 312 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. 312 тыс. 467 кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-мае 2023 года, что на 82,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, 55,4% от общего объема — 173 тыс. 63 кв. метра — введено индивидуальными застройщиками. Населением построено 1 тыс. 68 жилых домов.

Организациями-застройщиками с начала текущего года введено в эксплуатацию 24 жилых дома.

В Пензе за 5 месяцев 2023 года введено 130 тыс. кв. метров жилья, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Индивидуальными застройщиками построено 210 жилых домов общей площадью 37,7 тыс. кв. метров.