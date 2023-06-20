16:54:08 Вторник, 20 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе обсудили проект положения о согласительной комиссии для урегулирования разногласий между бизнесом и «Горводоканалом»

13:30 | 20.06.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Доработанный проект положения о согласительной комиссии, которую планируется создать в целях взаимодействия хозяйствующих субъектов, министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, администрации Пензы и ООО «Горводоканал» по вопросам водоснабжения и водоотведения, рассмотрен в ходе совещания в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

В Пензе обсудили проект положения о согласительной комиссии для урегулирования разногласий между бизнесом и «Горводоканалом»

Фото: Ombudsmanbis.pnzreg.ru

В мероприятии, состоявшемся в минувший понедельник, 19 июня, приняли участие бизнес-омбудсмен Михаил Лисин, глава Пензы Александр Басенко, первый замминистра ЖКХ и ГЗН региона Наталья Клак и главный специалист-эксперт управления правовой и кадровой работы ведомства Алексей Молочников, главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк и директор по сбытовой деятельности организации Ярослав Максимов.

«Мы провели достаточно большую работу в части совершенствования положения о комиссии, был изменен ее состав. Считаю, что нам нужно выходить на финишную прямую — направить положение на согласование губернатору, чтобы комиссия заработала. Это позволит наладить дополнительное взаимодействие между городом и бизнесом», — сказал Михаил Лисин, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что согласительная комиссия послужит инструментом для разбора сложных ситуаций и нахождения решений в досудебном порядке.

«Это возможность исключить или минимизировать штрафы для пензенских предпринимателей», — добавил бизнес-омбудсмен.

В ходе заседания представители «Горводоканала» предложили поправки, которые необходимо внести в проект положения. Участники совещания поддержали их.

Решено в ближайшее время принять положение о согласительной комиссии и представить его главе региона для утверждения, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Проверка начата по факту ДТП в Пензенской области, в результате которого пострадали два человека Пензенский облсуд изменил наказание, назначенное матери малолетнего ребенка за комментарий в соцсети
Полицейские раскрыли кражу мотоцикла в Камешкирском районе Сотрудники «Билайна» в честь 20-летия пензенского отделения высадили на набережной Суры «Сиреневый сад»
В Кузнецком районе столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек В ДТП под Пензой один человек погиб, двое пострадали
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама