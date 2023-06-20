В Пензе обсудили проект положения о согласительной комиссии для урегулирования разногласий между бизнесом и «Горводоканалом» Экономика

Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Доработанный проект положения о согласительной комиссии, которую планируется создать в целях взаимодействия хозяйствующих субъектов, министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, администрации Пензы и ООО «Горводоканал» по вопросам водоснабжения и водоотведения, рассмотрен в ходе совещания в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Фото: Ombudsmanbis.pnzreg.ru

В мероприятии, состоявшемся в минувший понедельник, 19 июня, приняли участие бизнес-омбудсмен Михаил Лисин, глава Пензы Александр Басенко, первый замминистра ЖКХ и ГЗН региона Наталья Клак и главный специалист-эксперт управления правовой и кадровой работы ведомства Алексей Молочников, главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк и директор по сбытовой деятельности организации Ярослав Максимов.

«Мы провели достаточно большую работу в части совершенствования положения о комиссии, был изменен ее состав. Считаю, что нам нужно выходить на финишную прямую — направить положение на согласование губернатору, чтобы комиссия заработала. Это позволит наладить дополнительное взаимодействие между городом и бизнесом», — сказал Михаил Лисин, обращаясь к присутствующим.

Он отметил, что согласительная комиссия послужит инструментом для разбора сложных ситуаций и нахождения решений в досудебном порядке.

«Это возможность исключить или минимизировать штрафы для пензенских предпринимателей», — добавил бизнес-омбудсмен.

В ходе заседания представители «Горводоканала» предложили поправки, которые необходимо внести в проект положения. Участники совещания поддержали их.

Решено в ближайшее время принять положение о согласительной комиссии и представить его главе региона для утверждения, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области.