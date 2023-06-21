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Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-май исполнен на 100,3%

09:00 | 21.06.2023 | Экономика

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Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Доходы в размере 39 млрд. 836,1 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе–мае 2023 года, план выполнен на 100,3%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-май исполнен на 100,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Налоговые и неналоговые доходы составили 26 млрд. 35,1 млн. рублей, или 106,8% к плану; безвозмездные поступления — 13 млрд. 801 млн. рублей, или 89,9%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 99,6%: при плане 35 млрд. 515,2 млн. рублей фактически поступило 35 млрд. 375 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 21 млрд. 592 млн. рублей при ожидаемом объеме 20 млрд. 170 млн. рублей, план выполнен на 107%.

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