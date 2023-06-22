Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 5 месяцев 2023 года Экономика

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 5 месяцев 2023 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года чистый процентный доход вырос на 23% до 154,4 млн. рублей, чистый комиссионный доход — на 10% до 77,5 млн. рублей, чистая прибыль — на 103% до 120,6 млн. рублей.

Общий объем доходов банка составил 393,5 млн. рублей, чистый валовой доход — 255,2 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 146,7 млн. рублей.

Активы банка на 1 июня 2023 года составили 7,38 млрд. рублей, увеличившись на 11% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал достиг 851,1 млн. рублей, рост — 34%.

По состоянию на начало июня кредитный портфель банка составил 4,32 млрд. рублей, в том числе портфель корпоративных клиентов — 3,05 млрд. рублей, кредиты физическим лицам — 1,27 млрд. рублей. Розничный кредитный портфель продемонстрировал рост на 3,4%. Выдача кредитов физлицам за 5 месяцев превысила 223 млн. рублей, рост — 29%.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил корпоративные кредиты на сумму 2,2 млрд. рублей, из них более 1,1 млрд. рублей — субъектам МСП.

Объем всех привлеченных ресурсов на отчетную дату составил 6,17 млрд. рублей, рост за год — 7%. Объем вкладов населения увеличился на 6%, депозиты юридических лиц — на 3%, остатки на счетах юридических и физических лиц — на 16,5%.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 июня 2023 года составляют: Н1.2 — 11,45% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13,9% при минимальном значении 8%; Н3 — 75,89% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.