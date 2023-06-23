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Банк «Кузнецкий» запустил трансграничные переводы с карты на карту

12:52 | 23.06.2023 | Экономика

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Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» запустил трансграничные переводы по номеру карты на своем сайте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

Банк «Кузнецкий» запустил трансграничные переводы с карты на карту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что клиенты могут переводить денежные средства в Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, Армению, Казахстан, а также в Абхазию и Южную Осетию.

«Для перевода достаточно зайти на главную страницу сайта в раздел «Трансграничные переводы с карту на карту», указать данные карт отправителя и получателя. Денежные средства списываются в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-получателя по курсу платежной системы «Мир». Средства поступят на счет мгновенно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что лимиты по операциям составляют до 150 тыс. рублей в сутки и 1,5 млн. рублей в месяц, комиссия — 1,5% от суммы, минимум 50 рублей.

«Данный сервис значительно расширяет возможности клиентов, упростив и ускорив их финансовые операции. Теперь держатели карт банка «Кузнецкий» и других банков могут перевести деньги за рубеж, значительно сэкономив свое время», — прокомментировал председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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