Олег Мельниченко осмотрел выставку достижений народного хозяйства регионов России и Белоруссии Экономика

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел выставку достижений народного хозяйства, организованную в рамках Х Форума регионов России и Белоруссии в Уфе.

Фото: Pnzreg.ru

Особое внимание руководитель субъекта федерации уделил экспозициям Брестской и Витебской областей.

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С этими регионами у Пензенской области есть соглашения о сотрудничестве.

«Мы сотрудничаем с Республикой Беларусь по ряду серьезных направлений — станки, оборудование, удобрения, переработка. Очень плотно кооперируемся по сельскохозяйственной технике, закупаем достаточно серьезные объемы», — прокомментировал Олег Мельниченко.

«В прошлом году, когда в Минске мы встречались с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, мы договорились о совместном производстве свеклоуборочного комбайна. И процесс идет, перспективы для сотрудничества огромные», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.