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Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги работы в 2022 году

16:37 | 29.06.2023 | Экономика

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Пресс-конференция председателя правления пензенского банка «Кузнецкий» Михаила Дралина, на которой были озвучены основные итоги работы кредитно-финансового учреждения в 2022 году, состоялась в четверг, 29 июня.

Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги работы в 2022 году

Фото: пресс-служба банка «Кузнецкий»

Как отметил Михаил Дралин, вопреки многочисленным трудностям, которые переживал финансовый сектор, банк подтвердил свою эффективность и устойчивость.

«По итогам 2022 года активы банка составили 7,5 млрд. рублей (+11% относительно 2021 года), чистая прибыль — 221,6 млн. рублей (рост в 2,9 раза). Кредитный портфель превысил 4,4 млрд. рублей. Привлеченные средства составили 6,5 млрд. рублей (+9%)», — сообщил он.

Глава правления подчеркнул, что в 2022 году банк сохранил персональный подход и качественный сервис.

«Мы оперативно реагировали на все обращения клиентов, практически заново организовали внешнеэкономическую деятельность, продолжили активно кредитовать бизнес, получили дополнительный приток средств населения. Мы отразили целую серию киберугроз и обеспечили полную безопасность наших технологических процессов. А самое главное — еще раз доказали, что региональный банк может предлагать своим клиентам своевременные и эффективные решения», — приводятся слова Михаила Дралина в пресс-релизе, размещенном на сайте банка «Кузнецкий».

Как было заявлено в ходе пресс-конференции, в текущем году банк продолжит активно продвигать свои продукты и услуги в регионах присутствия, предлагать специальные программы поддержки бизнеса, ипотечные программы с господдержкой, а также развивать приложение «kuzbank-онлайн».

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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