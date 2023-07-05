Олег Мельниченко отметил готовность Пензенской области к расширению сотрудничества с Казахстаном Экономика

Пенза, 5 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил потенциал региона на пленарном заседании юбилейного форума городов-побратимов «25-летие Астаны. Новые перспективы. Новые возможности».

Фото: Pnzreg.ru

В торжественном открытии мероприятия принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и около 1,3 тыс. представителей делегаций из 13 стран мира.

Олег Мельниченко подтвердил готовность Пензенской области к расширению сотрудничества с Казахстаном.

«Характерной особенностью экспорта в Казахстан являются растущие объемы продовольственных товаров — в частности, продукции из зерна, кондитерских изделий и изделий из мяса», — отметил глава региона.

«Здесь лидером остается группа компаний «Дамате», входящая в пятерку крупнейших производителей мяса индейки в мире. За первое полугодие этого года объем поставок индейки пензенского производства в Казахстан вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — добавил он.

По информации пресс-службы регионального правительства, предприятия Пензенской области активно участвуют в международных специализированных выставках, проходящих в Астане. В сентябре запланирована работа пензенских промышленников на казахстанской международной выставке горного оборудования, добычи и обогащения руд и минералов.

Кроме того, намечено развивать сотрудничество Пензенского государственного университета с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Костанайским региональным университетом и Евразийским национальным университетом.

В настоящее время в пензенских вузах обучаются 22 студента и аспиранта из Казахстана.