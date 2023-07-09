12:22:09 Воскресенье, 9 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь–апрель составила около 44 тыс. рублей

10:17 | 09.07.2023 | Экономика

Печать

Пенза, 9 июля 2023. PenzaNews. Среднемесячная номинальная заработная плата в Пензенской области за январь–апрель 2023 года составила около 43 тыс. 648 рублей, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь–апрель составила около 44 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2023 года, по полному кругу организаций составила 46 тыс. 282 рубля, по сравнению с мартом текущего года она увеличилась на 4,3%, по сравнению с апрелем 2022 года — на 14,9%.

Индекс реальной заработной платы к марту текущего года составил 104,1%, к апрелю 2022-го — 113,8%, к январю–апрелю прошлого года — 107,2%.

Новости партнеров
Читайте также
Телефонный мошенник выманил у жительницы Нижнеломовского района около 300 тыс. рублей Жительница Пензенской области перевела телефонному мошеннику более 1,1 млн. рублей
В нижнеломовскую межрайонную больницу поступили новые аппараты УЗИ и видеоэндоскопическое оборудование В Белинском женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В ДТП на трассе в Пензе пострадали три человека Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка мальтийской болонки
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама