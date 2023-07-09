Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь–апрель составила около 44 тыс. рублей Экономика

Пенза, 9 июля 2023. PenzaNews. Среднемесячная номинальная заработная плата в Пензенской области за январь–апрель 2023 года составила около 43 тыс. 648 рублей, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2023 года, по полному кругу организаций составила 46 тыс. 282 рубля, по сравнению с мартом текущего года она увеличилась на 4,3%, по сравнению с апрелем 2022 года — на 14,9%.

Индекс реальной заработной платы к марту текущего года составил 104,1%, к апрелю 2022-го — 113,8%, к январю–апрелю прошлого года — 107,2%.