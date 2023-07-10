Олег Мельниченко посетил завод «Могилевлифтмаш» Экономика

Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках визита в Белоруссию посетил ОАО «Могилевлифтмаш».

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил завод «Могилевлифтмаш». Многим пензенцам его продукция хорошо знакома, они сталкиваются с ней буквально ежедневно. Компания выпускает лифты, которые мы устанавливаем в многоэтажках по программе капитального ремонта», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июля.

Он уточнил, что в 2021 году было установлено 54 лифта, в 2022-м — 69.

«Работы по замене ведем и в этом году. Всего в Пензенской области необходимо заменить более 500 лифтов, так что потенциал сотрудничества в этой сфере у нас серьезный», — отметил Олег Мельниченко.

«Осмотрел производство, обратил внимание на контроль качества. Видно, что процесс отлажен до мельчайших деталей», — подчеркнул губернатор.