Олег Мельниченко осмотрел участок свободной экономической зоны «Могилев» Экономика

Пенза, 10 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках визита в Белоруссию осмотрел один из участков свободной экономической зоны «Могилев».

Фото: Pnzreg.ru

По словам главы региона, об эффективности СЭЗ лучше всего говорят цифры.

«Привлеченный объем инвестиций более чем в 30 раз превышает объем вложенных бюджетных средств, создано более 2 тыс. новых рабочих мест», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 10 июля.

Свободная экономическая зона «Могилев» создана в 2002 году. Состоит из 18 участков.

Главной целью СЭЗ является привлечение инвестиций для создания новых предприятий и дальнейшего развития действующих экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.

Специальный правовой режим СЭЗ «Могилев» предусматривает ряд налоговых льгот, таможенных и иных преференций для реализации инвестиционных проектов.