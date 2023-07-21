Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-июнь исполнен на 104,1% Экономика

Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Доходы в размере 47 млрд. 784,8 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-июне 2023 года, план выполнен на 104,1%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 30 млрд. 611,7 млн. рублей, или 107,2% к плану; безвозмездные поступления — 17 млрд. 173,1 млн. рублей, или 99,1%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,9%: при плане 40 млрд. 722,6 млн. рублей фактически поступило 42 млрд. 318,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 25 млрд. 168 млн. рублей при ожидаемом объеме 23 млрд. 407,9 млн. рублей, план выполнен на 107,5%.