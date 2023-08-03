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Банк «Кузнецкий» выплатил дивиденды за 2022 год

13:13 | 03.08.2023 | Экономика

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Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» выплатил дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 3 августа.

Банк «Кузнецкий» выплатил дивиденды за 2022 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что решение о выплате дивидендов за прошлый год было принято на годовом собрании акционеров, которое состоялось в конце июня.

«По итогам прошедшего года банк «Кузнецкий» получил прибыль до налогообложения в размере 237,2 млн. рублей. Дивидендные выплаты получили более 3 тыс. инвесторов-акционеров банка, общая сумма составила 60 млн. рублей», — сказано в тексте.

Как подчеркнул председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, вопреки многочисленным трудностям, которые переживал финансовый сектор в 2022 году, действующая бизнес-модель банка подтвердила свою эффективность и устойчивость.

«Мы добились хороших результатов по всем ключевым направлениям, и это позволило нам выплатить дивиденды, рекордные за всю историю нашей деятельности», — отметил Михаил Дралин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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