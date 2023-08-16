В Пензенской области по итогам 7 месяцев 2023 года перевыполнен план по поступлению платежей за использование лесов Экономика

Пенза, 16 августа 2023. PenzaNews. Пензенская область по итогам 7 месяцев 2023 года перевыполнила на 9% план по доходам, поступающим в федеральный бюджет от использования лесов. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона в среду, 16 августа.

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«Общий объем фактических поступлений на 1 августа 2023 года составил 55,9 млн. рублей при плане 51,2 млн. рублей», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что основная часть доходов по данному направлению формируется за счет поступлений от договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины, от договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства и договоров аренды лесных участков в целях рекреации.