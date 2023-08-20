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В Пензе за 7 месяцев введено 195,6 тыс. кв. метров жилья

11:13 | 20.08.2023 | Экономика

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Пенза, 20 августа 2023. PenzaNews. 195,6 тыс. кв. метров жилья введено в Пензе в январе–июле 2023 года, что на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

В Пензе за 7 месяцев введено 195,6 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В том числе населением построено 324 жилых дома площадью 58 тыс. кв. метров», — сказано в тексте.

В нем указано, что в целом в регионе за 7 месяцев 2023 года введено 467,5 тыс. кв. метров жилья, что на 23,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Организациями-застройщиками было введено в эксплуатацию 38 жилых домов. [...] Населением было построено 1 тыс. 675 домов общей площадью 261,4 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.

В тексте отмечается, что по итогам 7 месяцев текущего года Пензенская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе по темпам ввода жилья.

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