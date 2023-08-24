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Пензенский «Радиозавод» благодаря займу ФРП открыл новый цех по выпуску посевной техники

17:47 | 24.08.2023 | Экономика

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Пенза, 24 августа 2023. PenzaNews. АО «Радиозавод» (входит в состав холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») при финансовой поддержке Фонда развития промышленности запустило новый цех для серийного производства модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники «Быстрица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Пензенский «Радиозавод» благодаря займу ФРП открыл новый цех по выпуску посевной техники

Фото: Frprf.ru

В нем подчеркивается, что благодаря техническому перевооружению мощность предприятия по выпуску сельхозтехники выросла в два раза, а уровень локализации продукции достиг 85%.

«Общие инвестиции в проект составили 263 млн. рублей, из которых 211 млн. рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности», — сказано в тексте.

«Конструкторы «Радиозавода» разработали новые модели посевной техники, которые уже проходят испытания на полях Пензенской области. В целом запуск нового цеха позволил усилить существующие рыночные позиции предприятия, увеличив долю выпускаемой гражданской продукции с 11% в 2021 году до 20% в 2023 году», — прокомментировал генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что потребителями техники могут выступать как фермерские хозяйства с посевными площадями 50 га, так и крупные агрохолдинги.

«Основные потребители модернизированной и новой посевной техники пензенского производства работают на территории России и Казахстана», — добавляется в тексте.

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