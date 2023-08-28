«Дамате» в сентябре планирует начать строительство новых птицеводческих блоков в Пензенской области Экономика

Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» в сентябре планирует начать строительство новых птицеводческих блоков на территории Пензенской области. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев в ходе рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко, которая состоялась в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

Наум Бабаев напомнил, что в 2022 году было получено почти 198 тыс. тонн мяса индейки в живом весе.

«Мы продолжаем инвестиционную программу в Пензенской области, планируем в сентябре начать строительство новых птицеводческих блоков мощностью 24,3 тыс. тонн индейки в живом весе в год. Инвестиции в проект составят 6,9 млрд. рублей. Мы искренне благодарны Вам, Олег Владимирович, и Вашей команде за поддержку наших проектов», — сказал председатель совета директоров ГК «Дамате».

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ходе встречи Олег Мельниченко и Наум Бабаев обсудили условия дальнейшего предоставления агрохолдингу мер государственной поддержки.

В частности, речь шла о компенсации затрат на технологическое оборудование, строительстве объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к новым производственным площадкам компании, а также о создании очистных сооружений и объектов социального назначения для жилых кварталов Нижнеломовской агломерации.