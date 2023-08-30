УФНС России по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 7 месяцев 2023 года Экономика

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области подвело итоги поступлений налогов и страховых взносов за 7 месяцев 2023 года.

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«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам) за январь-июль 2023 года составили 57,1 млрд. рублей, или 117,6% к аналогичному периоду 2022 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что в поступлениях во все уровни бюджетов 36% приходится на НДС, 22,8% — на НДФЛ, 16,4% — на налог на прибыль организаций, 6,2% — на акцизы.

В тексте уточняется, что за 7 месяцев поступления в федеральный бюджет составили 22,5 млрд. рублей, в консолидированный бюджет Пензенской области — 34,6 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ (в общем объеме доходов 37,3%), налога на прибыль организаций (24,4%), акцизов (9,4%), имущественных налогов (12,8%)», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование за январь-июль 2023 года составили 24,7 млрд. рублей, что на 3,9 млрд. рублей, или на 18,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.