Инвестиции в основной капитал в Пензенской области в I полугодии 2023 года составили около 38,4 млрд. рублей Экономика

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Около 38,4 млрд. рублей инвестиций использовано на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области в I полугодии 2023 года, что в сопоставимых ценах на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензастата.

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«В видовой структуре инвестиций в основной капитал преобладают инвестиции на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, — 44,7%, на строительство нежилых зданий и сооружений — 31,7%. На строительство жилья направлено 18,1% инвестиций области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за 6 месяцев текущего года организациями — без учета субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, — освоено 21,7 млрд. рублей инвестиций, или 56,6% от общего объема.

Из сообщения следует, что наиболее привлекательными для вложения инвестиций в основной капитал были такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства (21,4%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (18,1%), транспортировка и хранение (17,9%).

«Основным источником инвестиционной деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) являлись привлеченные средства (52% общего объема капитальных затрат), на собственные средства приходилось 48%», — уточняется в тексте.

В нем указано, что среди муниципальных образований области высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе, на долю которой пришлось 49,5% от общего объема инвестиций, а также в Пензенском районе (9,7%), в Бессоновском (5,1%) и в городе Заречном (4,7%).