В пензенском правительстве обсудили результаты работы промышленного комплекса региона Экономика

Пенза, 7 сентября 2023. PenzaNews. Заседание Ассоциации промышленников Пензенской области, на котором обсуждались результаты работы предприятий региона в текущем году, состоялось в облправительстве в четверг, 7 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Участие в нем приняли губернатор Олег Мельниченко, члены правительства Пензенской области и руководители крупнейших предприятий региона.

Как сообщил Олег Мельниченко, индекс промпроизводства за январь-июль 2023 года составил почти 114% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Объем отгруженной продукции вырос на 9,4% и составил 226 млрд. рублей. На 17% выросла и средняя заработная плата работников», — сказал глава региона, поблагодарив представителей отрасли за работу.

Он отметил эффективность мер поддержки промышленного комплекса.

«В этом году с 7 предприятиями ОПК Пензенской области заключены соглашения на предоставление субсидий на выполнение государственного оборонного заказа. Их общая сумма составила более 6 млрд. 700 млн. рублей. Эти средства должны обеспечить производство вооружения и спецтехники, в том числе электронной компонентной базы», — проинформировал губернатор.

В числе действенных механизмов поддержки Олег Мельниченко назвал промышленную ипотеку, которой воспользовались 7 предприятий региона, еще 4 заявки на общую сумму более 1 млрд. рублей находятся на рассмотрении.

«Президент Владимир Владимирович Путин поручил правительству России рассмотреть вопрос о расширении программы промышленной ипотеки. Планируется, что предельный срок кредита будет увеличен с 5 до 10 лет, а его максимальный размер — до 1,5 млрд. рублей. Думаю, что решения, которые принял глава нашего государства, помогут нам еще более эффективно наращивать производственные возможности», — подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание на то, что по-прежнему остается актуальным вопрос обеспечения промышленной отрасли высококвалифицированными кадрами и призвал членов ассоциации принять активное участие в проекте «Профессионалитет».

В ходе заседания глава региона также вручил дипломы и переходящие кубки победителям конкурса на звание «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области» по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба облправительства.