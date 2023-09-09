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Сергей Федотов возглавил пензенскую делегацию на международном форуме экономического сотрудничества в Минске

12:09 | 09.09.2023 | Экономика

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Пенза, 9 сентября 2023. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов возглавил делегацию региона на международном форуме экономического сотрудничества, который проводится в столице Белоруссии в рамках празднования 956-летия Минска.

Сергей Федотов возглавил пензенскую делегацию на международном форуме экономического сотрудничества в Минске

Фото: Pnzreg.ru

Организатором мероприятия, стартовавшего в минувшую пятницу, 8 сентября, стали минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и городской исполком.

Обращаясь к участникам форума, Сергей Федотов отметил, что Пензенская область сотрудничает с Белоруссией в сферах сельского хозяйства, промышленности, культуры, образования и здравоохранения.

«Мы дорожим дружбой с городом-героем Минском, с Минской областью, с другими белорусскими регионами. У Пензенской области заключены соглашения о сотрудничестве с пятью областями Республики Беларусь», — напомнил он.

Сергей Федотов добавил, что по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко создана рабочая группа по взаимодействию Пензенской области с регионами страны.

Он обратил внимание на то, что между Белоруссией и Пензенской областью сложился стабильный торговый оборот, который в январе-июне 2023 года составил 2,7 млрд. рублей, причем импорт примерно равен экспорту.

«Мы продолжим привлекать белорусские предприятия и дилеров к работе по импортозамещению», — сказал вице-губернатор.

Сергей Федотов выразил уверенность в том, что участие представителей Пензенской области в форуме станет еще одним шагом к построению прочных экономических и гуманитарных связей с регионами Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба облправительства, программа пребывания пензенской делегации в Минске рассчитана на несколько дней. Запланированы подписание меморандума между правительством Пензенской области и Минским городским исполнительным комитетом, посещение белорусско-китайского совместного предприятия по сборке легковых автомобилей, а также рабочая встреча с руководством Брестского областного исполнительного комитета.

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