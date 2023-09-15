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В Пензенской области за 8 месяцев введено 538,6 тыс. кв. метров жилья

18:02 | 15.09.2023 | Экономика

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Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. 538,6 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-августе 2023 года, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

В Пензенской области за 8 месяцев введено 538,6 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, 56% от общего объема введено индивидуальными застройщиками — 1 тыс. 961 дом общей площадью 301,7 тыс. кв. метров, рост к аналогичному периоду прошлого года — 4,2%.

По информации Пензастата, в январе-августе 2023 года в Пензе введено 231,1 тыс. кв. метров жилья, что на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Населением построен 381 дом общей площадью 65,8 тыс. кв. метров.

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