Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-август исполнен на 104% Экономика

Пенза, 21 сентября 2023. PenzaNews. Доходы в размере 66 млрд. 552 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-августе 2023 года, план выполнен на 104%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

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Налоговые и неналоговые доходы составили 44 млрд. 336,1 млн. рублей, или 109,3% к плану; безвозмездные поступления — 22 млрд. 215,9 млн. рублей, или 94,7%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,5%: при плане 56 млрд. 573,5 млн. рублей фактически поступило 58 млрд. 537,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 36 млрд. 350,9 млн. рублей при ожидаемом объеме 33 млрд. 140,6 млн. рублей, план выполнен на 109,7%.