В Неверкинском районе прокуратура встала на защиту прав работников сельхозпредприятия «Рассвет» Экономика

Пенза, 23 сентября 2023. PenzaNews. Прокуратура Неверкинского района Пензенской области встала на защиту прав работников сельхозпредприятия «Рассвет».

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, 31 сотруднику ООО «Рассвет» не была выплачена зарплата за август 2023 года, сумма задолженности превысила 700 тыс. рублей.

«Прокуроры выехали на место деятельности предприятия в село Каменный Овраг и приняли 31 обращение работников по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. В их интересах прокурор района обратился в суд с требованиями о взыскании задолженности по заработной плате», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как было установлено в ходе проведенной проверки, в трудовых договорах с работниками отсутствовал ряд обязательных условий, в организации не имелось графика отпусков, не выдавались расчетные листки с детализацией исчисления зарплаты.

«Директору ООО «Рассвет» внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что также в отношении руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Восстановление трудовых прав граждан поставлено на контроль прокуратуры района», — отмечается в пресс-релизе.