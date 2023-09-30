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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-августе составил 114,7%

12:23 | 30.09.2023 | Экономика

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Пенза, 30 сентября 2023. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в январе-августе 2023 года составил в Пензенской области 114,7% к соответствующему периоду 2022-го, в Приволжском федеральном округе — 106,1%, в России — 103%. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-августе составил 114,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, Пензенская область занимает третье место среди субъектов ПФО.

По основным видам деятельности в регионе зафиксированы следующие показатели: «Обрабатывающие производства» — 115,7%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 108,1%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 104,8%, «Добыча полезных ископаемых» — 95,6%.

В обрабатывающих производствах рост наблюдался, в частности, по следующим видам экономической деятельности: «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — на 91%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» — на 64%, «Производство металлургическое» — на 56,5%, «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» — 35,1%, «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — 26,7%, «Производство прочих транспортных средств и оборудования» — 20,9%.

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