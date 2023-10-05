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«Термодом» станет резидентом «Сколково»

17:41 | 05.10.2023 | Экономика

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Пенза, 5 октября 2023. PenzaNews. Строительный холдинг «Термодом» станет резидентом «Сколково». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

«Термодом» станет резидентом «Сколково». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Таким образом холдинг [...] собирается перенимать и дополнительно развивать на своих площадках [...] последние научные разработки для создания еще более комфортной среды», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что переговоры прошли успешно — возводимый «Термодомом» под Пензой «Город Спутник» посетил директор по развитию проектов в области строительства и городских технологий фонда «Сколково» Юрий Хаханов, который лично увидел, что представляет собой микрорайон.

«Первые впечатления самые положительные. Надеюсь, что город будет строиться еще большими темпами», — сказал Юрий Хаханов, видео с его комментарием размещено на сайте холдинга.

«Сейчас, в 2023 году, многие девелоперы только приходят к мысли, к тому, что нужно строить уже не отдельные дома, не отдельные кварталы, а города. То есть это становится таким трендом, по сути, в девелоперской отрасли. А в 2008 году, я думаю, что только «Термодом» реально вошел в такую концепцию и начал об этом думать, поэтому меня это удивило. [...] «Термодом» в этом году присоединился впервые к нашей программе, [...] которая позволяет находить инновационные технологии для девелоперов, [...] отобрал более 10 проектов, [...] чтобы внедрить у себя на жилых комплексах», — добавил он.

В 2022 году микрорайону «Город Спутник» исполнилось 15 лет. Отсчет ведется с 2007 года, когда было получено первое разрешение на строительство жилых домов.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.

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