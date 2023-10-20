Пензенские депутаты приняли ряд решений, направленных на улучшение бизнес-климата в регионе Экономика

Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 12 очередной сессии приняли ряд решений, направленных на улучшение бизнес-климата в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

На рассмотрение парламентариев было внесено предложение о продлении срока действия налоговых каникул до 2025 года. Эта мера поддержки распространяется на впервые зарегистрированных предпринимателей, чтобы помочь развитию бизнеса, находящегося на начальном этапе становления.

«Прошу у депутатов поддержки в установлении этих важных преференций для представителей малого и среднего бизнеса», — сказал губернатор Олег Мельниченко, обращаясь к парламентариям.

«В Пензенской области растет количество индивидуальных предпринимателей, причем не просто зарегистрированных, а реально работающих. Это важный фактор хорошей стабильной ситуации. У нас значительная доля поступлений в бюджет — от субъектов малого и среднего бизнеса. Нужно продолжать помогать начинающим бизнесменам развиваться», — подчеркнул глава региона.

Еще одно принятое решение касается законопроекта об инвестициях и государственно-частном партнерстве. Инвесторы смогут претендовать на налоговые льготы при реализации приоритетных инвестпроектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба облправительства.