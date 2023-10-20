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Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-сентябрь исполнен на 103,8%

19:13 | 20.10.2023 | Экономика

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Доходы в размере 73 млрд. 60,5 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-сентябре 2023 года, план выполнен на 103,8%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-сентябрь исполнен на 103,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Налоговые и неналоговые доходы составили 48 млрд. 827,9 млн. рублей, или 109,9% к плану; безвозмездные поступления — 24 млрд. 232,6 млн. рублей, или 93,5%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,6%: при плане 61 млрд. 858,9 млн. рублей фактически поступило 64 млрд. 102 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 39 млрд. 904 млн. рублей при ожидаемом объеме 35 млрд. 968,7 млн. рублей, план выполнен на 110,9%.

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