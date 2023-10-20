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Мельниченко и Гаврилов обсудили вопросы подключения к электроснабжению ряда строящихся объектов

20:29 | 20.10.2023 | Экономика

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Пенза, 20 октября 2023. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова состоялась в пятницу, 20 октября.

Мельниченко и Гаврилов обсудили вопросы подключения к электроснабжению ряда строящихся объектов

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, стороны обсудили качество электроснабжения потребителей региона, подключение к электроснабжению строящего жилого комплекса в микрорайоне Заря в Пензе, жилой застройки в районе села Богословка, а также особой экономической зоны «Заря».

Отдельно участники встречи рассмотрели вопрос подключения к ресурсу социально значимых объектов — в частности, лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера.

«В конце ноября мы вводим корпус в эксплуатацию, он очень важен для региона, для развития здравоохранения», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Александр Гаврилов заверил, что все работы по подключению объекта к электрической сети будут завершены в срок.

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