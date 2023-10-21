В Пензенской области за 9 месяцев введено 629,1 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 21 октября 2023. PenzaNews. 629,1 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2023 года, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, индивидуальными застройщиками введено 54,4% от общего объема — 2 тыс. 211 домов общей площадью 342,4 тыс. кв. метра.

По информации территориального органа Федерального службы государственной статистики, на Пензу, Бессоновский и Пензенский районы приходится 55% от общего объема введенных объектов индивидуального жилищного строительства. Так, в Пензе построено 435 домов, средняя площадь — 172 кв. метра, в Бессоновском районе — 428 домов (125 кв. метров), в Пензенском районе — 421 дом (140 кв. метров).

Среди объектов ИЖС, введенных в январе-сентябре 2023 года, преобладают дома из деревянных материалов, на которые приходится 26,3%, и блоков (23,4%).