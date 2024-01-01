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В правительстве Пензенской области обсудили проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов

17:17 | 25.10.2023 | Экономика

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Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов рассмотрен в региональном правительстве.

В правительстве Пензенской области обсудили проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, проект документа разработан с учетом прогноза социально-экономического развития региона.

Налоговые и неналоговые доходы на 2024 год предусмотрены в сумме 56,6 млрд. рублей (104,4% к 2023 году), на 2025-й — 60 млрд. рублей, на 2026-й — 63 млрд. рублей, безвозмездные поступления прогнозируются в размере 20,5 млрд. рублей, более 13 млрд. рублей и 13,7 млрд. рублей соответственно.

Расходы на социальное обеспечение населения на 2024 год предусмотрены в сумме более 9 млрд. рублей.

Кроме того, заложены средства на завершение строительства трех школ — в Заре, Бессоновке и Большом Вьясе, установку модульных корпусов в детских лагерях отдыха, открытие новых ФАПов и врачебных амбулаторий, организацию глэмпингов, продолжение программ капремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры, а также на переселение граждан из аварийного жилья и благоустройство территорий.

Как отметил губернатор Олег Мельниченко, ко второму чтению проекта бюджета «по цифрам будет дальнейшая корректировка в сторону увеличения».

«Сейчас, как на спортивных состязаниях говорят, первый подход к снаряду», — подчеркнул он.

«Главная задача — улучшение качества жизни в Пензенской области. Нужно, чтобы результаты этой работы были реально ощутимы для наших граждан», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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