Белорусская делегация посетила ряд пензенских предприятий Экономика

Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. Делегация Белоруссии в ходе визита в Пензенскую область посетила предприятия по переработке индейки ГК «Дамате», «СтанкоМашСтрой» и «Молком».

Фото: Pnzreg.ru

Делегацию сопровождал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Посетили с нашими гостями из Республики Беларусь предприятия-флагманы промышленности нашего региона. Первой точкой рабочего визита стали предприятия группы компаний «Дамате». [...] В Пензенской области работают заводы по переработке и глубокой переработке индейки, которые являются частью одного масштабного инвестпроекта. Показали нашим друзьям и завод «СтанкоМашСтрой». Здесь изготавливают металлообрабатывающее оборудование широкого спектра. Особо хочу отметить, что на предприятии активно реализуется импортозамещение. Детали станков без ЧПУ на 100% отечественные, с ЧПУ — на 80%. Это очень достойный показатель. Посетили и молочный комбинат «Пензенский». «Молком» — крупнейший переработчик молока в нашем регионе. Сейчас здесь обрабатывают 300 тонн сырья в сутки», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 30 октября.

По словам Олега Мельниченко, гости из Белоруссии высоко оценили производственные мощности Пензенской области, а также технологии, которые используются в работе.

«Программа работы была предельно насыщенной. Удалось наметить новые векторы сотрудничества во многих направлениях. Итогом должны стать новые совместные проекты Пензенской области и Республики Беларусь», — подчеркнул губернатор.