Проект бюджета Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов внесен в региональный парламент Экономика

Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов внесен в Законодательное собрание региона для рассмотрения в первом чтении. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина Пензенской области во вторник, 31 октября.

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«Параметры бюджета на 2024 год: доходы — 77,2 млрд. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы — 56,6 млрд. рублей, безвозмездные поступления — 20,6 млрд. рублей; расходы — 77,4 млрд. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что выдержана социальная направленность бюджета: на эти цели приходится около 60% расходной части.

«Бюджет сформирован с учетом перевода государственных программ Пензенской области на новую систему управления, предусматривающую разделение всех мероприятий на проектную и процессную части», — добавляется в сообщении.

В нем указано также, что проект бюджета подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, которые запланированы на 10 ноября, законопроект размещен на сайте Минфина региона.