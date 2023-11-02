Пензенская область входит в тройку лидеров среди регионов ПФО по темпам ввода жилья — Мельниченко Экономика

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Пензенская область по итогам 9 месяцев 2023 года входит в тройку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«По итогам 9 месяцев Пензенская область находится в зеленой зоне «светофора» Минстроя России, а также входит в тройку лидеров среди регионов ПФО по темпам ввода жилья», — сказал он по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в формате видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в четверг, 2 ноября.

«По оперативным данным, с января по октябрь 2023 года введено в эксплуатацию более 715 тыс. кв. метров жилья. При этом, в соответствии с проектными декларациями и производственными планами застройщиков, наиболее активный ввод в эксплуатацию многоквартирных домов запланирован на IV квартал — в ноябре и декабре 2023 года. Поставленную задачу [по вводу 920 тыс. кв. метров жилья] мы выполним», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.