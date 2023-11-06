Делегация Пензенской области прибыла с рабочим визитом в Китай Экономика

Пенза, 6 ноября 2023. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко прибыла с рабочим визитом в Китай.

Фото: T.me/omelnichenko

«Сегодня с делегацией из Пензенской области начали работу в Китае. Первая встреча была с советником-посланником посольства РФ в КНР Иваном Алексеевичем Желоховцевым. Обсудили с ним вопросы взаимодействия региона с Китаем», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 6 ноября.

По его словам, за время сотрудничества с КНР многого удалось добиться во всех сферах, значительно вырос внешнеторговый оборот: если в 2022 году он составлял около 8 млрд. рублей, то в августе 2023-го уже приблизился к 10 млрд. рублей.

«Наращиваем сотрудничество и в станкостроении, сфере переработки сельхозпродукции. Отдельно хочу отметить сотрудничество в сфере науки и образования. ПГУ работает с 11 вузами Китая, в нашем университете учатся 60 студентов из КНР. С нами в делегации — председатель совета ректоров Александр Дмитриевич Гуляков. Уверен, что он привезет новые проекты. Помимо этого, развиваем взаимодействие в сфере туризма», — добавил глава региона.

Он отметил, что помощь в развитии взаимовыгодных отношений оказывает участие в международном проекте «Волга-Янцзы», который реализуется уже 10 лет.

«Мы начинали этот проект еще во время моей работы в должности заместителя полномочного представителя президента в ПФО. Рад, что он продолжает развиваться», — написал губернатор.

«Уверен, что новые соглашения, которые мы намереваемся подписать в рамках рабочей поездки, только укрепят торгово-промышленные связи, дружбу наших народов и сотрудничество», — подчеркнул Олег Мельниченко.