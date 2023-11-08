Олег Мельниченко презентовал инвестпотенциал Пензенской области на заседании совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» Экономика

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко презентовал инвестиционный потенциал Пензенской области на IV заседании совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа России и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие прошло в городе Наньчан провинции Цзянси при участии сопредседателей — полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина.

В ходе заседания обсуждалось дальнейшее развитие межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества с учетом принципов и намерений, обозначенных в совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Фото: Pnzreg.ru

Представляя участникам заседания инвестпотенциал Пензенской области, Олег Мельниченко акцентировал внимание на то, что регион обладает уникальными возможностями, располагается в центре европейской части России на пересечении крупных транспортных магистралей, что обеспечивает удобную логистику и динамичное развитие производства.

«Доля сельского хозяйства и промышленности в валовом региональном продукте совокупно составляет более 40%. Мы входим в топ-5 российских производителей кондитерской продукции, в Пензенской области производится более 30% всей мебели в ПФО и 10% в России», — сказал губернатор.

«Мы является значимым центром станкостроения. Каждый четвертый металлообрабатывающий станок российского производства производится у нас. Наши предприятия обладают исключительными компетенциями в приборостроении и металлообработке, производстве лекарств, медицинских и бумажных изделий», — добавил он.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона особо отметил созданный в Пензенской области благоприятный бизнес-климат и выстроенные доверительные отношения с инвесторами, что позволило в последние годы существенно нарастить мощности в сфере производства и переработки сельхозпродукции.

«Мы готовы сотрудничать с торгово-логистическими компаниями по организации прямых железнодорожных маршрутов экспортно-импортных поставок, строить на территории области логистические хабы, поставлять в КНР широкий спектр сельскохозяйственной и кондитерской продукции», — сказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что в регионе выстроена рациональная система развития предпринимательства, которую возможно совершенствовать, предоставляя инвесторам необходимые персональные меры поддержки.

«Предлагаем нашим китайским партнерам рассмотреть возможность локализации в Пензенской области: производства комплектующих и оборудования для мебельной промышленности, машиностроения, кондитерской промышленности. Также предлагаем совместную реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса, сотрудничество в реализации проектов по переработке сельскохозяйственной продукции», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

По итогам заседания регионам ПФО и провинциям КНР было предложено активизировать работу по наращиванию договорной базы сотрудничества и разработке совместных планов по реализации имеющихся соглашений.

Ожидается, что следующее заседание совета в формате «Волга-Янцзы» пройдет в одном из регионов Приволжского федерального округа.