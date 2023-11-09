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Более 1,8 млн. тонн различных грузов погружено на железнодорожных станциях в Пензенской области за 10 месяцев 2023 года

14:27 | 09.11.2023 | Экономика

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Пенза, 9 ноября 2023. PenzaNews. Свыше 1,8 млн. тонн различных грузов погружено на станциях ОАО «РЖД» в Пензенской области в январе-октябре 2023 года, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews».

Более 1,8 млн. тонн различных грузов погружено на железнодорожных станциях в Пензенской области за 10 месяцев 2023 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что было погружено в том числе 837,2 тыс. тонн зерна (рост в 1,7 раза), 533,3 тыс. тонн цемента (-13,2%), 141,4 тыс. тонн лома черных металлов (+22,3%), 119,1 тыс. тонн сахара (-1,1%), 47,8 тыс. тонн жмыхов (+6,1%), 28,6 тыс. тонн метизов (рост в 1,5 раза).

«В октябре 2023 года на станциях ОАО «РЖД» в Пензенской области было погружено порядка 202,5 тыс. тонн различных грузов, что на 13,1% меньше, чем в октябре прошлого года», — указано в сообщении.

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