Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов Экономика

Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Общественное обсуждение проекта бюджета Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов состоялось под председательством спикера Законодательного собрания региона Вадима Супикова в пятницу, 10 ноября.

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В публичных слушаниях, организованных в формате видеоконференцсвязи, приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, депутаты регионального парламента, руководители исполнительных органов власти, главы муниципальных образований, представители надзорно-контрольных органов, высших учебных заведений и общественности.

Как сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, прогнозируемый объем доходов бюджета на 2024 год составит 77,1 млрд. рублей, расходов — 77,4 млрд. рублей, дефицит бюджета — 272,2 млн. рублей; на 2025–2026 годы доходы бюджета запланированы в объеме 73 млрд. рублей и 76,7 млрд. рублей, расходы — 70,4 млрд. рублей и 74,1 млрд. рублей соответственно, профицит — 2,6 млрд. рублей ежегодно.

В числе основных направлений расходов — первоочередные и социально значимые обязательства (73%), расходы дорожного фонда (11%), расходы капитального характера (5%), транспортное обслуживание населения (3%), поддержка региональных товаропроизводителей, мероприятия в социально-культурной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, природоохранная деятельность и другие направления.

Рассмотрение проекта бюджета Пензенской области в первом чтении состоится на сессии Законодательного собрания в пятницу, 24 ноября.

После уточнения объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к поступлению из федерального бюджета, депутаты рассмотрят проект бюджета региона во втором чтении на декабрьской сессии, сообщается на сайте Минфина Пензенской области.