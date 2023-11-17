«Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом индейки Экономика

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» вышла на полную самообеспеченность инкубационным яйцом индейки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК «Дамате».

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«Дамате» завершила системный и поэтапный переход на полную самообеспеченность инкубационным яйцом индейки и останавливает импортные поставки яйца. Это стало возможным благодаря запуску племенного репродуктора индейки в Тюменской области в конце прошлого года и выходу нового предприятия на плановую производственную мощность», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что компания производит индейку на комплексах в Пензенской и Ростовской областях, суммарная проектная мощность производства составляет 292 тыс. тонн в год.

«Совокупная потребность двух предприятий в инкубационном яйце составляет порядка 30 млн. штук в год и полностью закрывается поставками с трех крупных племенных репродукторов: новый племенной репродуктор второго порядка в Тюменской области обеспечивает поставку 12 млн. яиц в год, репродуктор в Ростовской области производит до 11 млн. инкубационных яиц в год, часть потребности закрывается за счет поставок яйца с партнерского репродуктора», — говорится в пресс-релизе.

«Наличие племенных репродукторов позволяет отказаться от импорта, оптимизировать логистику и снизить сроки хранения. Инкубационное яйцо транспортируется на короткие дистанции, что уменьшает количество потерь при доставке, увеличивает показатели качества яйца, дает максимальную выводимость птенцов. А расположение предприятий в разных регионах страны снижает биологические риски для бизнеса», — добавляется в тексте.