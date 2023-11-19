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В Пензенской области за 10 месяцев введено почти 717 тыс. кв. метров жилья

13:29 | 19.11.2023 | Экономика

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Пенза, 19 ноября 2023. PenzaNews. Почти 717 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-октябре 2023 года, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Пензастата.

В Пензенской области за 10 месяцев введено почти 717 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, 53,4% от общего объема введено индивидуальными застройщиками — 2 тыс. 490 домов общей площадью 383,1 тыс. кв. метров.

Организациями-застройщиками введен в эксплуатацию 71 жилой дом.

Наибольший удельный вес в общем объеме ввода жилья приходится на Пензу — 47,6%, Пензенский район — 18,7% и Бессоновский — 9%.

В Пензе за 10 месяцев 2023 года введено 341,1 тыс. кв. метров жилья, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го, в том числе населением построено 486 домов площадью 84,1 тыс. кв. метра.

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