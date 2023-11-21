На заседании правительства Пензенской области обсудили вопрос комплектования кадрами предприятий региона Экономика

Пенза, 21 ноября 2023. PenzaNews. Комплектование кадрами предприятий Пензенской области стало одной из тем заседания регионального правительства, которое состоялось во вторник, 21 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, предприятия больше всего нуждаются в инженерах-технологах, инженерах-конструкторах, слесарях механосборочных работ, операторах станков с ЧПУ.

Решать кадровую проблему планируется путем переобучения обратившихся в службу занятости граждан и с помощью увеличения числа бюджетных мест по рабочим специальностям в учебных заведениях Пензенской области.

Генеральный директор производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко Сергей Байдаров акцентировал внимание на ограниченное число квот на подготовку молодых специалистов в зареченском технологическом институте, который является филиалом ПензГТУ.

«Мы готовим обращение в министерство просвещения РФ о возможности подготовки кадров, в том числе за счет бюджета Пензенской области, поддержите нас», — обратился Сергей Байдаров к Олегу Мельниченко.

Он также предложил выступить с инициативой о предоставлении выпускникам учебного заведения годовой отсрочки от призыва на срочную службу, чтобы они успели устроиться на предприятие и погрузиться в рабочий процесс: это повышает вероятность того, что, вернувшись из армии, молодые люди придут на родное производство.

«Это хорошая идея, я поддерживаю эти инициативы», — ответил губернатор.

«Мы уже распределяем средства таким образом, чтобы была возможность увеличить набор на рабочие специальности в учебных заведениях Пензенской области», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.