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Бюджет Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов принят в первом чтении

16:39 | 24.11.2023 | Экономика

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Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов принят в первом чтении в ходе 13-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 24 ноября.

Бюджет Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов принят в первом чтении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Нормативный правовой акт подготовлен согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ и закона «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области» на основании показателей прогноза социально-экономического развития региона с учетом изменений налогового законодательства.

Кроме того, как отметила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, региональный бюджет будет корректироваться в соответствии с распределением средств на федеральном уровне.

К первому чтению основные статьи главного финансового документа Пензенской области сформированы в следующих объемах: на 2024 год доходы прогнозируются в сумме 77,2 млрд. рублей, расходы — 77,4 млрд. рублей, дефицит — 272,2 млн. рублей; на 2025–2026 годы доходы бюджета запланированы в объеме 73 млрд. рублей и 76,7 млрд. рублей, расходы — 70,4 млрд. рублей и 74,1 млрд. рублей соответственно, профицит — 2,6 млрд. рублей ежегодно.

При планировании доходных и расходных частей учтены рост собственных (налоговых и неналоговых) доходов и снижение безвозмездных поступлений.

В 2024 году на исполнение первоочередных и социально значимых обязательств будет выделено 56,1 млрд. рублей (73% от расходной части), в том числе 9,2 млрд. рублей — на социальное обеспечение населения, 2,3 млрд. рублей — на лекарственное обеспечение граждан и приобретение медицинского оборудования, 5,5 млрд. рублей — на предоставление дотаций местным бюджетам.

Расходы дорожного фонда составят 11% (8,7 млрд. рублей), расходы капитального характера — 5% (3,8 млрд. рублей), транспортное обслуживание населения — 3% (2 млрд. рублей), мероприятия в отраслях экономики и жилищно-коммунального хозяйства — 2% (1,8 млрд. рублей). Также 2% (1,8 млрд. рублей) заложены на поддержку социально-культурной сферы.

Второе чтение проекта бюджета Пензенской области планируется провести в декабре, сообщается на сайте регионального парламента.

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