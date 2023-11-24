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В Пензенской области продлено действие налоговой льготы для субъектов IT-сферы

18:30 | 24.11.2023 | Экономика

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Пенза, 24 ноября 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 13-й очередной сессии единогласно поддержали законопроект, предусматривающий продление действия налоговой льготы по упрощенной системе налогообложения для субъектов IT-сферы до 2026 года.

В Пензенской области продлено действие налоговой льготы для субъектов IT-сферы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, с 2021 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, действует пониженная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения.

«Практика применения налоговой льготы показала свою востребованность и эффективность. В области отмечается ежегодный рост числа IT-компаний и налоговых поступлений от них», — подчеркивается в тексте.

В нем отмечается также, что налоговая преференция предоставляется только социально ответственному бизнесу, который официально трудоустраивает сотрудников, платит им зарплату в размере не менее 2,5 МРОТ и не имеет задолженности по обязательным платежам.

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